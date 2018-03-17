Команда Общественного просит прощения

Об этом сообщает пресс-служба телеканала, извиняясь перед зрителями.

"16 марта в вечернем выпуске новостей на UA: ПЕРВЫЙ в прямом эфире случилась техническая ошибка, в результате которой зрители 27 секунд видели карту Украины с ошибками. В частности, на карте не были отражены названия областей и городов, а также показана территория без полуострову Крым", - говорится в сообщении.

На телеканале объясняют, что картинка на самом деле состоит из многих элементов, которые накладываются друг на друга слоями в специальной программе для редактирования графики - Adobe After Effects.

"Каждый надпись, каждый цвет, каждое изображение можно сделать видимым, поставив соответствующую отметку в программе, то есть включив или выключив элемент. ... То есть каждый регион можно включить или выключить соответственно его будет видно на экране или нет. ... Когда дизайнер новостей делал графику для прогноза погоды, он работал с единственным шаблоном, который используется для визуализации всех событий. Ошибочно, выключая ненужные для этой новости элементы, дизайнер выключил и несколько нужных слоев: изображение Крыма и названия всех областей. А поскольку этот сл ЙД готовился уже во время прямого эфира новостей, в выпускающего режиссера не было возможности его проверить. Поэтому зрители увидели такие критические и очень грубые ошибки", - пояснили на телеканале.

"Команда Общественного вещания просит прощения у всех зрителей UA: ПЕРВЫЙ", - отметили в пресс-службе телеканала.

"Иногда кажется, что мы не просто упорно ищем измену вокруг, а мечтаем о ней. Ну и находим, конечно", - прокомментировал случай председатель правления ПАО "НСТУ" Зураб Аласания.

Напомним, Национальная общественная телерадиокомпания Украины не будет транслировать Чемпионат мира по футболу, который состоится в России в 2018 году.