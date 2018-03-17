Подозреваемого во взяточничестве главу Железнодорожной
райадминистрации Львова Тараса Гниду намерены отстранить от
должности на время проведения расследования. Чиновника задержали 16
марта Фото: npu.gov.ua Деньги предназначались в качестве уплаты за
"предоставление определенных услуг личного характера".Полиция нашла
у главы райадминистрации квитанцию на указанную сумму.
Дополнительно изъяли и деньги.По информации правоохранителей,
чиновник занимался взяточничеством не первый раз. Деньги он
требовал за невмешательство в хозяйственную деятельность субъектов
хозяйствования, а также трудоустраивал граждан в органы местного
самоуправления."Взятки получал как субъектов хозяйствования, так и
от граждан. Если в первом случае предприниматели платили ему за
лояльность, то во втором – за лоббирование
интересов", – уточнил заместитель начальника Департамента
защиты экономики Нацполиции Руслан Марчук.Сайт Львовского
городского совета сообщает, что по подозрению в получении взятки
задержали председателя Железнодорожной райадминистрации
города."Недопустимо, чтобы в органах местного самоуправления
работали нечестные люди. Требуем от полиции объективного
расследования", – заявил мэр Львова Андрей
Садовый.Железнодорожной райадминистрацией Львова руководит Тарас
Гнида. На время проведения расследования его планируют отстранить
от выполнения должностных обязанностей.
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