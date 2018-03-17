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В Ужгороде провели марш к годовщине провозглашения независимости Карпатской Украины, - ФОТО
17.03.2018 23:09
В Ужгороде провели марш к годовщине провозглашения независимости Карпатской Украины, - ФОТО
Мероприятие состоялось без инцидентов
В Ужгороде прошел Марш Славы Героев к 79-й годовщине со дня провозглашения независимости Карпатской Украины.
В Ужгороде провели марш к годовщине провозглашения независимости Карпатской Украины, - ФОТО Фото: hromadskeradio.org
Об этом сообщает "Общественное радио".
 
Участники, между которых представители националистической организации "Карпатская Сечь", ВО "Тризуб" им. С. Бандеры, бойцы 1 резервной сотни ДУК ПС - Закарпатье и Правый сектор, ветераны АТО, представители организации C14 news и "фрайкора", выстроились в колонну возле дома "Просвита".
 
руководитель "Карпатской Сечи" Тарас Деяк рассказал "Общественному радио", что в марше приняли участие около 250 человек. Были участники и из других областей.
 
Перед тем, как отправиться, Тарас Деяк произнес речь, в которой отметил, что "дело карпатских сечевиков, погибших за свободную Украину в 1939 году на Красном поле Хустского района, продолжается и сейчас".
 
Также он предупредил участников о возможных провокациях и попросил следить за тем, "кто приобщается к колонне".
 
По словам Тараса Некоторая Марш проводится в Ужгороде уже 12 раз.
 
От дома "Просвита" колонна прошла по центру города. Затем направилась к памятнику Августину Волошину, президенту Карпатской Украины. Пройдя по улицам, участники марша дошли до кладбища на улице Капушанской. Там, у могилы воинов Карпатской Сечи и воинов Легиона Украинских Сечевых Стрельцов, состоялась панихида.
 
Мероприятие провели без провокаций.

Фото: hromadskeradio.org

Фото: hromadskeradio.org

Фото: hromadskeradio.org

Фото: hromadskeradio.org

Фото: hromadskeradio.org

Фото: hromadskeradio.org

Фото: hromadskeradio.org

Напомним, дипломаты Венгрии не рекомендуют поездки в Закарпатье венгерским туристам в течение 16-18 марта, особенно в города Хуст и Ужгород.

  • Венгрия не рекомендует своим гражданам посещать Закарпатье из-за возможных провокаций

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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