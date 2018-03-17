Санкции против Южного Судана и Гвинеи Бисау, указы о которых 17 марта подписал президент Украины Петр Порошенко, введены на пять лет. Порошенко подписал указы о санкциях против Южного Судана и Гвинеи-Бисау Фото: president.gov.ua Санкции против Южного Судана введены в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН №2206 (2015), а в отношении Гвинеи-Бисау – согласно резолюции Совбеза ООН №2048 (2012), отмечается в указах. Санкции вводятся на пять лет.25 сентября 2017 года в международной правозащитной организации Amnesty International заявили, что Украина причастна к незаконным поставкам оружия в Южный Судан.26 сентября Центр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP сообщил, что европейские компании поставляют оружие в Африку и на Ближний Восток через украинские предприятия.Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов 28 сентября заявлял, что Украина имеет право продавать оружие Южному Судану, поскольку в отношении этой страны не вводили никаких ограничений. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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