Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории - в пределах нормы

Как сообщают в пресс-службе "Энергоатома", это сделали для проведения среднего планово-предупредительного ремонта, рассчитанного на 45 календарных дней.

"По состоянию на 8 часов 17 марта во работе находятся энергоблоки №1 и №4 Ровенской АЭС на номинальном уровне мощности с суммарной нагрузкой 1430 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. На энергоблоке №3 РАЭС (ВВЭР-1000) продолжается сотых сутки планово-предупредительного ремонта. Все работы выполняются согласно графику. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было", - информирует" Энергоатом ".

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории, по информации компании, не менялся и находится в пределах действующих норм.

Ровенская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ровенской области в городе Вараш. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. КВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. КВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР -1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.

Напомним, украинский "Энергоатом" и американская компания Holtec International 28 февраля подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в использовании малых модульных реакторов SMR-160.