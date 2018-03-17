|
Савченко заявила, что ее заранее предупреждали о "провокации" с госпереворотом
|
17.03.2018 23:41
|
Внефракционный нардеп Надежда Савченко утверждает, что на записях
Генпрокуратуры в деле о ее попытке "теракта" есть лишь то, что она
сама позволила записать. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Савченко: Я знала всегда исполнителей и заказчиков
Фото: ЕРА "Генпрокуратура в лице Юрия Луценко себя очень сильно
дискредитирует. Касательно того, что у них есть на меня, что они
могут показать или не могут – совершенно ничего, кроме того,
что я сама им позволила", – заявила нардеп.По словам Савченко,
она научилась не доверять людям."У меня было три предупреждения,
что меня будут физически ликвидировать. Я знала всегда исполнителей
и заказчиков. И я все это расскажу, как и обещала, на детекторе
лжи, прилюдно, публично, при всех СМИ, желательно не только
украинских. Я смогу раскрыть все эти фамилии", – сказала
она.Савченко ответила утвердительно на вопрос, предупреждали ли ее,
что против нее "готовится провокация по делу с госпереворотом"."Еще
до того, как эта провокация началась", – подчеркнула
нардеп.Объяснить, почему она продолжала разговоры, зная, что речь
идет о провокации, Савченко пообещала на полиграфе.13 марта издание
"Страна" написало, что, по данным источников, Савченко вела
переговоры с высокопоставленными военными о возможном военном
перевороте в Украине.15 марта генеральный прокурор Украины
Юрий Луценко направил в Верховную
Раду представления о предоставлении согласия на
привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест
Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в
здании украинского парламента.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира