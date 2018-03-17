Пять мужчин, вступивших в "ЛНР", контролировали блокпост на выезде из Лисичанска в направлении Бахмута Донецкой области с мая до конца июля 2014 года. Они носили шевроны и георгиевские ленты, говорится в материалах уголовного производства. Суд заочно приговорил пятерых террористов "ЛНР" Фото: pixabay.com По версии следствия, пять мужчин, вступивших в "ЛНР", контролировали блокпост на выезде из Лисичанска в направлении Бахмута Донецкой области с мая до конца июля 2014 года. Они носили шевроны и георгиевские ленты.Также террористы задерживали мужчин в Лисичанске под предлогом нарушения "комендантского часа" или по причине алкогольного опьянения. Задежаных держали в здании бывшего Лисичанского мясокомбината, днем заставляли их копать окопы, носить мешки с песком, строить барикады и другое.По данным пострадавших, мужчин держали в заложниках от нескольких дней до месяца и отпускали за выкуп.После 20-х чисел июля 2014 года, когда Вооруженные силы Украины пошли в наступление, боевики обстраливали их из стрелкового оружия и гранатометов, сообщил потерпевший. Через несколько дней после этого террористы покинули блокпост, а люди, которых они удерживали, смогли пойти по домам.Издание "Судебный репортер" утверждает, что имена осужденных – Александр Тарубаров (его называют отводят организатором), Сергей Тарубаров (младший брат Александра), Александр Овчаренко, Александр Угренинов и Сергей Скарга.Александр Тарубаров получил 12,5 лет тюрьмы с конфискацией имущества, и остальные осужденные –по 12 лет лишения свободы. Сейчас все находятся в розыске.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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