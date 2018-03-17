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Четверых боевиков "ЛНР", которые похищали людей, заочно приговорили к 12 годам тюрьмы каждого, и еще одного – к 12,5 годам заключения
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17.03.2018 23:49
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Пять мужчин, вступивших в "ЛНР", контролировали блокпост на выезде
из Лисичанска в направлении Бахмута Донецкой области с мая до конца
июля 2014 года. Они носили шевроны и георгиевские ленты, говорится
в материалах уголовного производства. Суд заочно приговорил пятерых
террористов "ЛНР" Фото: pixabay.com По версии следствия, пять
мужчин, вступивших в "ЛНР", контролировали блокпост на выезде из
Лисичанска в направлении Бахмута Донецкой области с мая до конца
июля 2014 года. Они носили шевроны и георгиевские ленты.Также
террористы задерживали мужчин в Лисичанске под предлогом нарушения
"комендантского часа" или по причине алкогольного опьянения.
Задежаных держали в здании бывшего Лисичанского мясокомбината, днем
заставляли их копать окопы, носить мешки с песком, строить барикады
и другое.По данным пострадавших, мужчин держали в заложниках от
нескольких дней до месяца и отпускали за выкуп.После 20-х чисел
июля 2014 года, когда Вооруженные силы Украины пошли в наступление,
боевики обстраливали их из стрелкового оружия и гранатометов,
сообщил потерпевший. Через несколько дней после этого террористы
покинули блокпост, а люди, которых они удерживали, смогли пойти по
домам.Издание "Судебный репортер" утверждает, что имена
осужденных – Александр Тарубаров (его называют отводят
организатором), Сергей Тарубаров (младший брат Александра),
Александр Овчаренко, Александр Угренинов и Сергей Скарга.Александр
Тарубаров получил 12,5 лет тюрьмы с конфискацией имущества, и
остальные осужденные –по 12 лет лишения свободы. Сейчас все
находятся в розыске.Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся
между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.
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