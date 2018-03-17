Руководительницу островного государства Маврикий Амину Гуриб-Факим обвинили в использовании банковской карточки неправительственной организации в личных целях

Как заявил в субботу, 17 марта, ее адвокат Юсуф Мохамед, Гуриб-Факим покидает свой пост в "национальных интересах", сообщает DW со ссылкой на AFP.

По словам адвоката, отставка должна вступить в силу в следующую пятницу, 23 марта.

Первую женщину на посту президента Маврикия обвинили в том, что она воспользовалась кредитной карточкой неправительственной организации "Институт планеты Земля" (Planet Earth Institute) в личных целях. Среди прочего, президенткой приобрела украшения и товары класса "люкс" на сумму не менее 25 тыс. Евро. По словам самой Гуриб-Факим, банковской карточкой для личных покупок она воспользовалась "случайно", а потраченные деньги сразу возместила неправительственной организации. Возврат средств подтвердили и в "Институте планеты Земля".

Премьер-министр страны Правинд Джагнот объявил неделю назад, что президенткой согласилась уйти в отставку после празднования 50-летия независимости страны 12 марта. Однако уже через два дня Гуриб-Факим заявила о фальшивых обвинения в ее адрес и сказала, что не собирается уходить с поста.

Гуриб-Факим - всемирно ученый-биолог. В 2015 году она присоединилась к лондонского "Института планеты Земля" для развития научного потенциала в Африке. Президенткой заявила, что в мае 2016 она получила кредитную карточку от организации, чтобы покрывать расходы на поездки и логистику, связанные с ее ролью в организации.

Маврикий - островное государство в Индийском океане к востоку от Мадагаскара, население составляет около 1,2 миллиона человек. Президент страны выполняет в основном церемониальные функции.

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