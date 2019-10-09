Руководитель Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан осуществлял давление на судью Конституционного суда, чтобы тот вынес решение в пользу экс-президента Виктора Януковича. Об этом пишет Kyiv Post .

В материале Богдана называют фигурантом уголовного дела об узурпации власти Януковичем.

Отмечается, что после Евромайдана прежний судья Конституционного суда Петр Стецюк дал показания о том, что в 2010 году Андрей Богдан оказывал на него давление, чтобы заставить вынести решение в пользу Януковича.

Давление, вероятно, касалось решение, которым Конституционный суд разрешил индивидуальное членство депутатов в коалиции фракций, вследствие чего Янукович взял под контроль парламент. Сам Богдан называет такие показания "ложью".

В то время, когда Конституционный суд вынес решение, Андрей Богдан был уполномоченным по антикоррупционной политике в правительстве Николая Азарова.

Эту должность он занимал в 2010-2014 годах. За судебную систему в администрации Януковича тогда отвечал Андрей Портнов, которого Богдан называет своим давним другом.

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