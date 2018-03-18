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За время конфликта на Донбассе погибло 138 детей – ООН
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18.03.2018 00:21
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В зоне конфликта на Донбассе с 2014 года погибли 91 мальчик и 47
девочек, отметила глава мониторинговой миссии ООН по правам
человека в Украине Фиона Фрейзер. Вчера 23.57 | комментариев:
Фрейзер рассказала о погибших на Донбассе детях Фото: uacrisis.org
По ее словам, погибли 91 мальчик и 47 девочек.С учетом 80 детей,
погибших в сбитом малайзийском самолете МН-17, на Донбассе 218
погибших детей. "В 2017 году мы зафиксировали семь смертей:
одну – вследствие артобстрела, шесть – в результате
неосторожного обращения с взрывоопасными пережитками войны. Из 138
детских смертей, связанных с конфликтом, 95 были зафиксированы на
территории, контролируемой вооруженными группами, 35 – на
территории, контролируемой правительством, и в восьми случаях пока
не установлено, кто контролировал место инцидента", – отметила
Фрайзер.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в
апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами
Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть
Донецкой и Луганской областей.По последним данным ООН, за три года
войны на Донбассе погибло более 10 тыс. человек, около 24 тыс.
получило ранения.
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