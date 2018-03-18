В зоне конфликта на Донбассе с 2014 года погибли 91 мальчик и 47 девочек, отметила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер. Вчера 23.57 | комментариев: Фрейзер рассказала о погибших на Донбассе детях Фото: uacrisis.org По ее словам, погибли 91 мальчик и 47 девочек.С учетом 80 детей, погибших в сбитом малайзийском самолете МН-17, на Донбассе 218 погибших детей. "В 2017 году мы зафиксировали семь смертей: одну – вследствие артобстрела, шесть – в результате неосторожного обращения с взрывоопасными пережитками войны. Из 138 детских смертей, связанных с конфликтом, 95 были зафиксированы на территории, контролируемой вооруженными группами, 35 – на территории, контролируемой правительством, и в восьми случаях пока не установлено, кто контролировал место инцидента", – отметила Фрайзер.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.По последним данным ООН, за три года войны на Донбассе погибло более 10 тыс. человек, около 24 тыс. получило ранения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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