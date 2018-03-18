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- В поезде "Хмельницкий - Лисичанск" нашли мертвым 22-летнего военного
|В поезде "Хмельницкий - Лисичанск" нашли мертвым 22-летнего военного
|18.03.2018 00:21
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Он ехал к месту несения службыВ поезде "Хмельницкий - Лисичанск" обнаружили мертвым 22-летнего военнослужащего контрактной службы, лейтенанта Максима Свинцицкого, который ехал к месту несения службы.
Фото: facebook.com/44art.br
Об этом сообщают в сорок четвёртом отдельной артиллерийской бригаде.
"Командование и личный состав в / ч А3215 скорбит по поводу несчастного случая, повлекшего смерть военнослужащего контрактной службы лейтенанта Свинцицкого Максима Александровича, 1995 года рождения, уроженца города Полонное", - говорится в сообщении.
Что стало причиной смерти, окончательной версии пока нет.
"Событие внесено в единый список досудебных расследований, полиция Житомирщины в рамках открытого уголовного производства проверяет обстоятельства смерти военнослужащего, командованием воинской части А3215 назначено служебное расследование", - сообщают в бригаде.
Отмечается, что на данный момент нет оснований утверждать, что военнослужащего убили.
Прощаться с лейтенантом Свинцицкая 18 марта в его родном городе Полонном на Хмельнитчине.
Напомним, в Днепре в областной клинической больнице имени Мечникова умер раненый в зоне боевых действий на Донбассе воин из Днепра.
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