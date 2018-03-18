В поезде "Хмельницкий - Лисичанск" нашли мертвым 22-летнего военного Он ехал к месту несения службы В поезде "Хмельницкий - Лисичанск" обнаружили мертвым 22-летнего военнослужащего контрактной службы, лейтенанта Максима Свинцицкого, который ехал к месту несения службы. Фото: facebook.com/44art.br Об этом сообщают в сорок четвёртом отдельной артиллерийской бригаде. "Командование и личный состав в / ч А3215 скорбит по поводу несчастного случая, повлекшего смерть военнослужащего контрактной службы лейтенанта Свинцицкого Максима Александровича, 1995 года рождения, уроженца города Полонное", - говорится в сообщении. Что стало причиной смерти, окончательной версии пока нет. "Событие внесено в единый список досудебных расследований, полиция Житомирщины в рамках открытого уголовного производства проверяет обстоятельства смерти военнослужащего, командованием воинской части А3215 назначено служебное расследование", - сообщают в бригаде. Отмечается, что на данный момент нет оснований утверждать, что военнослужащего убили. Прощаться с лейтенантом Свинцицкая 18 марта в его родном городе Полонном на Хмельнитчине. Напомним, в Днепре в областной клинической больнице имени Мечникова умер раненый в зоне боевых действий на Донбассе воин ​​из Днепра. В Днепре умер раненый в зоне АТО доброволец Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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