Исследовательские работы не запрещены международными документами, а 120 кг полученного на экспериментальной установке для испытаний нервно-паралитического вещества "Новичок" довольно, чтобы убить полмиллиона человек, отметил один из разработчиков вещества Вил Мирзаянов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.55 | комментариев: Мирзаянов: Исследовательские работы не запрещены Скриншот: BBC Russian / YouTube По его словам, работа над формулой шла "постоянно"."Больше чем уверен, и сейчас происходит. Для чего же лаборатория ГНИИОХТ (государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии в Москве. – ) существует? Там идут исследования, они законные, они согласно конвенции", – отметил химик.Он подчеркнул, что исследовательские работы не запрещены."Более того, до 120 килограммов отравляющего вещества можно получить на экспериментальной установке для испытаний. А 120 килограммов довольно, чтобы убить порядка полумиллиона человек", – сказал Мирзаянов.Мирзаянов эмигрировал из РФ в США в 1990-х годах после публикации его статьи о несоблюдении Россией международных обязательств по прекращению работы над химическим оружием. Сейчас химик живет в Нью-Джерси.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. Она потребовала от Кремля до вечера 13 марта предоставить объяснения случившемуся, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона. МИД РФ потребовал от Британии предоставить России образцы вещества, которым отравили Скрипаля.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил 14 марта, что Москва проинформировала Лондон по дипломатическим каналам о непричастности к отравлению экс-разведчика.14 марта Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановлении запланированных двусторонних контактов с Россией в качестве ответа на случай со Скрипалем. В Совбезе ООН прошло экстренное совещание в связи с отравлением экс-разведчика.15 марта глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва в ответ на действия Лондона вышлет из страны британских дипломатов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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