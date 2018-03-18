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|"Новая почта" заявляет о DDoS-атаки
|18.03.2018 00:29
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Возможны краткосрочные перебои в работе системыКомпания "Новая почта" заявляет о периодических Ddos-атаки на ее мощности.
Фото: novaposhta.ua
Об этом в компании сообщили сегодня, 17 марта.
"Со вчерашнего дня регулярно здийнюються DDoS-атаки, направленные на Информационный системы" Новая Почта ". Максимальная мощность таких атак достигла значительного уровня. Эти атаки почти не влияют на предоставление сервиса, но иногда возможны краткосрочные перебои в работе системы", - отметили в " новой почте ".
В компании утверждают, что атаки не влияют на работу отделений и всей сети "Новая Почта".
"Сейчас компания работает в штатном режиме, проводит расследование и детальный анализ ситуации, специалисты ИТ работают круглосуточно", - подытожили в компании.
Напомним, 16 марта стало известно, что Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) проводит обыски в нескольких офисах "Новой почты". В Генеральной прокуратуре заявили, что должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, что приводило к неуплате налогов в отдельно крупных размерах.
17 марта в ГПУ заявили, что следователи главного следственного управления Генеральной прокуратуры во время обысков в помещениях "Новой почты" в Киеве, Днепре, Одессе, Львове, Харькове и Полтаве изъяли финансовые документы и неучтенные денежные средства.
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