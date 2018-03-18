Сводка Новостей
- Авиаперелеты Порошенко в 2018 году обойдутся бюджету почти 65 млн гривен
- Данилюк: Проведу публичную лекцию для ГПУ о принципах привлечения инвестиций в экономику и ожиданиях инвесторов от государства
- "Новая почта" заявляет о DDoS-атаки
- Соразработчик "Новичка" считает, что в России разрабатывают улучшенную формулу вещества
- В поезде "Хмельницкий - Лисичанск" нашли мертвым 22-летнего военного
|Данилюк: Проведу публичную лекцию для ГПУ о принципах привлечения инвестиций в экономику и ожиданиях инвесторов от государства
|18.03.2018 00:37
|
https://www.facebook.com/o.danyliuk/posts/1999168243736956
Заявление Данилюка прозвучало на фоне информации об обысках в 15 офисных и складских помещениях компании "Новая почта" и связанных с ней предприятий, которые прошли 16 марта в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре, Львове и Одессе. В субботу спикер генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что во время обысков обнаружены и изъяты документы и деньги. Наличные денежные средства, которые были найдены во время следственных мероприятий, не были учтены и оприходованы в кассе и бухгалтерских документах, отмечала она.31 января премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что в Украине нужно ликвидировать полномочия силовых структур, позволяющие им испытывать бизнес. Он отметил, что для экономического роста в Украине нужно помогать развитию предпринимательства. Премьер подчеркивал, что в стране нужно создать службу финансовых расследований.
Поделитесь статьей с друзьями