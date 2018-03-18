Приблизительная стоимость визитов Порошенко за границу составит 56,8 миллиона гривен, в пределах Украины - восемь миллионов

Об этом свидетельствует договор между Государственным авиационным предприятием "Украина" и Государственным управлением делами, копию которого опубликовали "Украинские Новости".

Согласно документу, приблизительная стоимость визитов Порошенко за границу составит 56,8 млн грн, а авиаперевозки по Украине - 8 млн грн.

Договор был подписан 12 марта.

Такие договоры об услугах авиационных перевозок официальных делегаций во главе с высшим руководством государства заключаются с госавиапредприятий "Украина" ежегодно, поскольку оно было создано именно для выполнения воздушных перевозок специальными рейсами высших должностных лиц, а также официальных делегаций Украины и иностранных государств.

ГП был основан в 1996 году, подчиненное Госуправлению делами, не выполняет регулярные авиаперевозки, а исключительно чартерные рейсы по заказу.

Фото: ukranews.com

Фото: ukranews.com

Фото: ukranews.com

Фото: ukranews.com

Напомним, расходы на содержание комплекса отдыха "Пуща-Водица" и дома отдыха "Конча-Заспа" составляли 48,4 млн гривен в 2017 году.

Автобаза Кабинета министров за прошлый год пополнилась на 19 автомобилей несмотря на постановление о запрете приобретения органами государственной власти легковых автомобилей.

Правительственные делегации потратили 4,162 млн грн за счет средств хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабинета Министров на зарубежные командировки в 2017 году.