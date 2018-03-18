Сводка Новостей
- Авиаперелеты Порошенко в 2018 году обойдутся бюджету почти 65 млн гривен
- Данилюк: Проведу публичную лекцию для ГПУ о принципах привлечения инвестиций в экономику и ожиданиях инвесторов от государства
- "Новая почта" заявляет о DDoS-атаки
- Соразработчик "Новичка" считает, что в России разрабатывают улучшенную формулу вещества
- В поезде "Хмельницкий - Лисичанск" нашли мертвым 22-летнего военного
|Малайзийский укротитель змей погиб от укуса кобры
|18.03.2018 00:45
|
Абу Зарин Хуссин прославился благодаря поцелуям с кобрамиМалайзийский пожарный, которого называли "Заклинатель змей", умер от укуса кобры. Абу Зарин Хуссин был известен своими отношениями с ядовитыми змеями, которых он даже целовал.
Фото: barcroftmedia.com
Об этом сообщает The Washington Post.
33-летний малазийский пожарный умер в пятницу. Хуссин доставили в больницу в понедельник после того, как его укусила кобра в городе Бентонге, когда он пытался ее поймать.
Мужчину называли укротителем змей, он возглавлял специальное подразделение спасательной службы, члены которой занимались выловом ядовитых животных.
Фото: facebook.com/asiasgottalent
Фото: barcroftmedia.com
Напомним, в Индонезии крестьяне съели гигантского питона после того, как он "проиграл битву" с местным мужчиной.
Поделитесь статьей с друзьями