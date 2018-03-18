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Малайзийский укротитель змей погиб от укуса кобры
18.03.2018 00:45
Малайзийский укротитель змей погиб от укуса кобры
Абу Зарин Хуссин прославился благодаря поцелуям с кобрами
Малайзийский пожарный, которого называли "Заклинатель змей", умер от укуса кобры. Абу Зарин Хуссин был известен своими отношениями с ядовитыми змеями, которых он даже целовал.
Малайзийский укротитель змей погиб от укуса кобры Фото: barcroftmedia.com
Об этом сообщает The Washington Post.
 
33-летний малазийский пожарный умер в пятницу. Хуссин доставили в больницу в понедельник после того, как его укусила кобра в городе Бентонге, когда он пытался ее поймать.
 
Мужчину называли укротителем змей, он возглавлял специальное подразделение спасательной службы, члены которой занимались выловом ядовитых животных.

Фото: facebook.com/asiasgottalent

Фото: barcroftmedia.com

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