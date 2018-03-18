Малайзийский укротитель змей погиб от укуса кобры Абу Зарин Хуссин прославился благодаря поцелуям с кобрами Малайзийский пожарный, которого называли "Заклинатель змей", умер от укуса кобры. Абу Зарин Хуссин был известен своими отношениями с ядовитыми змеями, которых он даже целовал. Фото: barcroftmedia.com Об этом сообщает The Washington Post. 33-летний малазийский пожарный умер в пятницу. Хуссин доставили в больницу в понедельник после того, как его укусила кобра в городе Бентонге, когда он пытался ее поймать. Мужчину называли укротителем змей, он возглавлял специальное подразделение спасательной службы, члены которой занимались выловом ядовитых животных. Фото: facebook.com/asiasgottalent Фото: barcroftmedia.com Напомним, в Индонезии крестьяне съели гигантского питона после того, как он "проиграл битву" с местным мужчиной. В Индонезии крестьяне съели гигантского питона

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