Повреждения жизненно-важных объектов водной инфраструктуры на Донбассе могут обернуться ограничением доступа к безопасной воде для 1,1 млн чел. по обе стороны от линии соприкосновения, отметили в мониторинговой миссии ООН по правам человека. В ООН заявили, что условия жизни людей близко линии разграничения ухудшились Фото: EPA "Ухудшились условия жизни для почти 600 тыс. людей, живущих близко линии соприкосновения. Это связано с повреждениями жилья, объектов водной инфраструктуры, ограниченным доступом к медицине и другим базовым услугам, а также с ухудшающейся социально-экономической средой", – говорится в отчете.Кроме того, повреждения жизненно-важных объектов водной инфраструктуры могут обернуться ограничением доступа к безопасной воде для 1,1 млн чел. по обе стороны от линии соприкосновения, отметили в ООН.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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