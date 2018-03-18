Чиновник "зарабатывал" на решении разного рода вопросов, в том числе и трудоустройства в органы местного самоуправления

Об этом сообщил заместитель начальника Департамента защиты экономики Нацполиции Руслан Марчук. Он отметил, что чиновник "зарабатывал" на решении разного рода вопросов, в том числе и вопросы трудоустройства в органы местного самоуправления.

"Взятки получал как субъектов хозяйствования, так и от граждан. Если в первом случае предприниматели платили ему за лояльность, то во втором за лоббирование интересов", - сообщил Руслан Марчук.

Правоохранители задокументировали факт вымогательства должностным 105 тыс. грн неправомерной выгоды за решение аналогичных вопросов.

"Злоумышленник отметил, что указанная сумму должна быть перечислена за предоставление определенных услуг личного характера", - отметили в Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины.

16 марта во Львове голову районной администрации задержали. Правоохранители изъяли квитанцию ​​о проведении расчетов за услуги на указанную сумму, которую чиновник получил в качестве взятки. Кроме квитанции, правоохранители дополнительно изъяли и деньги.

"Сейчас продолжаются процессуальные меры, решается вопрос задержания фигуранта дела в порядке статьи 208 УПК Украины. За совершение данного преступления председателю райадминистрации может угрожать лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества", - подытожили в Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины.

Фото: facebook.com | Департамент захисту економіки Національної поліції України

Фото: facebook.com | Департамент захисту економіки Національної поліції України

Напомним, Стрыйский городской суд Львовской обл. приговорил мэра города Сколе Владимира Москаля к 6,5 годам лишения свободы за взяточничество.

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