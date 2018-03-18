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|В России началось голосование на президентских выборах
|18.03.2018 01:01
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Началось голосование на Камчатке. С Камчатского края начинается Россия. Жители Камчатки первыми просыпаются, первыми встречают Новый год и раньше всех начинают голосовать. 77,5% избирателей Камчатки живут в 3 городах, остальные разбросаны по огромной территории полуострова. pic.twitter.com/WfcGotRaha— ЦИК России (@CIKRussia) 17 марта 2018 г.
Избирательные участки также открылись на Чукотке, в Новой Зеландии и Антарктиде."Голосование в Антарктиде – занятие экстремальное, станции малодоступны. Информация о кандидатах, даты – все передается по радио. Всего в Антарктиде голосует около 375 человек, многие из них проголосовали на научных судах", – отметили в ЦИК РФ.
Голосование в Антарктиде - занятие экстремальное, станции малодоступны. Информация о кандидатах, даты - все передается по радио. Всего в Антарктиде голосуют около 375 человек, многие из них проголосовали на научных судах. pic.twitter.com/OH2qwIKGlZ— ЦИК России (@CIKRussia) 17 марта 2018 г.
Председатель одного из избирательных участков в Антарктиде Игорь Идрисов сообщил, что голосование завершилось, "проголосовали по-разному", информирует "Интерфакс".Кандидатами в президенты РФ являются Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"), а также действующий президент Владимир Путин.
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