Началось голосование на Камчатке. С Камчатского края начинается Россия. Жители Камчатки первыми просыпаются, первыми встречают Новый год и раньше всех начинают голосовать. 77,5% избирателей Камчатки живут в 3 городах, остальные разбросаны по огромной территории полуострова. pic.twitter.com/WfcGotRaha

Голосование в Антарктиде - занятие экстремальное, станции малодоступны. Информация о кандидатах, даты - все передается по радио. Всего в Антарктиде голосуют около 375 человек, многие из них проголосовали на научных судах. pic.twitter.com/OH2qwIKGlZ

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