Ни один украинский военный не пострадал

"С начала суток зафиксирован один обстрел наших позиций на Донецком направлении. В частности из гранатометов боевики вели огонь по украинским укреплениях в районе населенного пункта Опытное. В результате вражеского огня ни один наш воин не пострадал", - сообщают в пресс-центре штаба АТО состоянию на 18: 00.

На Луганском направлении штаб не зафиксировал ни одного обстрела.

Напомним, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска один раз обстреляли опорные пункты украинских бойцов.