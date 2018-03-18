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С полуночи сепаратисты один раз обстреляли позиции ВСУ, - штаб АТО
18.03.2018 01:01
С полуночи сепаратисты один раз обстреляли позиции ВСУ, - штаб АТО
Ни один украинский военный не пострадал
Штаб АТО зафиксировал один обстрел позиций ВСУ со стороны боевиков на Донбассе от начала суток 17 марта.
С полуночи сепаратисты один раз обстреляли позиции ВСУ, - штаб АТО Фото: gettyimages.com
"С начала суток зафиксирован один обстрел наших позиций на Донецком направлении. В частности из гранатометов боевики вели огонь по украинским укреплениях в районе населенного пункта Опытное. В результате вражеского огня ни один наш воин не пострадал", - сообщают в пресс-центре штаба АТО состоянию на 18: 00.
 
На Луганском направлении штаб не зафиксировал ни одного обстрела.
 
Напомним, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска один раз обстреляли опорные пункты украинских бойцов.
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