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|С полуночи сепаратисты один раз обстреляли позиции ВСУ, - штаб АТО
|18.03.2018 01:01
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Ни один украинский военный не пострадалШтаб АТО зафиксировал один обстрел позиций ВСУ со стороны боевиков на Донбассе от начала суток 17 марта.
Фото: gettyimages.com
"С начала суток зафиксирован один обстрел наших позиций на Донецком направлении. В частности из гранатометов боевики вели огонь по украинским укреплениях в районе населенного пункта Опытное. В результате вражеского огня ни один наш воин не пострадал", - сообщают в пресс-центре штаба АТО состоянию на 18: 00.
На Луганском направлении штаб не зафиксировал ни одного обстрела.
Напомним, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска один раз обстреляли опорные пункты украинских бойцов.
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