Умер хакер, раскрыл американского солдата, информировала Wikileaks Хакерский рекорд Адриана Ламо включает злом базы данных Microsoft и The New York Times Умер 37-летний хакер Адриан Ламо, известный передачей информации, благодаря которой арестовали американского солдата Мэннинг. Фото: TechWorm Во время онлайн переписки Мэннинг доверилась ему и рассказала о конфиденциальных военные материалы, отправила Wikileaks. Следователь по округу Седжвик в Канзасе подтвердил ВВС смерть известного хакера, но причины пока не сообщается. Его отец Марио написал в Facebook: "С прискорбием и разбитым сердцем должен сообщить всем друзьям Адриана, что он умер. Яркий ум и сострадательная душа ушли от нас, он был моим любимым сыном". Хакерский рекорд Адриана Ламо включает злом базы данных Microsoft и The New York Times. В разговоре с Guardian в 2011 году он сообщил, что решение сдать властям Мэннинг было вынужденным. Он также добавил, что будет жалеть, если она получит строгий приговор. Основатель Wikileaks Джулиан Ассандж назвал хакера "мелким мошенником и предателем". Напомним, Мэннинг намерен выдвинуть свою кандидатуру в Сенат США от Демократической партии. Мэннинг стала известной еще будучи мужем - военнослужащим Брэдли Мэннинга. Во время службы близко Багдада Мэннинг скачал из армейских компьютеров около 700 тыс. конфиденциальных документов по войне США в Ираке и Афганистане и передал их WikiLeaks. В мае 2010 года Мэннинга арестовали, а в августе 2013 года приговорили к 35 годам заключения. Уже за решеткой Брэдли Мэннинг сделал операцию по изменению пола и стал женщиной по имени Челси. В прошлом году тогдашний президент США Барак Обама помиловал Мэннинг в конце второго срока своего президентства, и она вышла на свободу в мае 2017 года, проведя за решеткой только семь лет. Нынешний президент США Дональд Трамп считает ошибкой освобождение Мэннинг из тюрьмы. Так же критически отнеслись к решению об амнистии информаторкы и многие конгрессмены. Согласно действующим нормам, для избрания от штата Мэриленд в Сенат США необходимо иметь возраст не менее 30 лет, быть гражданином США не менее 9 лет и проживать в штате на момент выдвижения кандидатуры и голосования. Утечка более 700 000 дипломатических сообщений и боевых отчетов из Афганистана и Ирака стал одним из самых масштабных в истории США. По словам Мэннинг, служивший в 2010 году в Ираке в качестве эксперта разведки, она надеялась, что эти документы изменят мир и начнут дискуссию о международной и военной политики США. Информаторка WikiLeaks Мэннинг будет баллотироваться в Сенат США

