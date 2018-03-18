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Горбулин о ракетах Путина: Сегодняшняя Россия – даже не бледная тень СССР, а лишь след от тени
18.03.2018 01:24
"Слишком маленькая и неэффективная" российская экономика не соответствует глобальным амбициям, которые демонстрирует президент РФ Владимир Путин, считает директор украинского Национального института стра

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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