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"ПТН ПНХ". Пономарев показал, как заполнять бюллетень на выборах президента РФ
18.03.2018 02:12
Чтобы проголосовать на выборах президента РФ, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев перелетел океан. Пономарев добирался до избирательного участка на самолете и машине Фото: Алена Агеева / Facebook "Вот вам, друзья, образец заполнения бюллетеня на завтра. Пришлось перелететь океан и еще десять часов за рулем, но гражданский долг выполнен", – написал он.Пономарев опубликовал фото заполненного бюллетеня. Возле кандидатуры нынешнего президента РФ Владимира Путина там стоит надпись "Птн пнх".Таким образом, бюллетень считается испорченным.
https://www.facebook.com/iponomarev/posts/10156280397595802
Выборы в России уже стартовали. Первыми голосовали на Камчатке, в Антарктиде и Новой Зеландии.Кандидатами в президенты РФ являются Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"), а также действующий президент Владимир Путин.

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