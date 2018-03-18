Сводка Новостей
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|"ПТН ПНХ". Пономарев показал, как заполнять бюллетень на выборах президента РФ
|18.03.2018 02:12
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https://www.facebook.com/iponomarev/posts/10156280397595802
Выборы в России уже стартовали. Первыми голосовали на Камчатке, в Антарктиде и Новой Зеландии.Кандидатами в президенты РФ являются Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"), а также действующий президент Владимир Путин.
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