Пока киевляне ждут, когда в их квартирах включат батареи, стали известные новые тарифы на отопление. По ним жители столицы будут оплачивать коммунальные услуги в отопительном сезоне - 2019-2020.

Несмотря на то, что батареи должны стать горячими в ближайшее время, тарифы официально не огласили.

На сайте "Киевтеплоэнерго" выставлен проект тарифов для производителей тепла (ТЭЦ). Для населения - 1250 гривен вместо нынешних 964,10 гривен. Это означает, что речь идет о подорожании почти на 300 гривен за гигакалорию или около 30%. Проект уже прошел общественное обсуждение и по сути может быть базой для пересмотра тарифов для населения.

Итого: если действующий тариф в Киеве - 1654 гривны за гигакалорию (или 38,5 гривен за квадратный метр), то будет ориентировочно 2150 гривен за гигакалорию или 50 гривен за квадрат.

Это означает, что хозяин 50-метровой двухкомнатной квартиры в Киеве заплатит за отопление 2500 гривен в месяц, что на 500 гривен больше, чем прошлой зимой.

К примеру, в Винницкой области вместо 1154 гривен придется платить по 1410 гривен, в Волынской - вместо 1249 гривен - порядка 1530 гривен, в Ривненской - вместо 1341 гривны- 1634 гривен, в Киеве - вместо 1110 гривен - 1154 гривны и т.д. Все расчеты указаны без НДС.

Во Львове разработали сразу два варианта новых тарифов, в зависимости от итоговых цен на распределение газа. По первому тепло будет стоить от 11508 до 1876,86 гривен, при том, что действующая цена - 1318,08 гривен за гигакалорию. То есть, тариф может вырасти на 14,5- 42,4%.

Горячая вода с нынешних 77,59 гривен за куб можео подорожать до 95,42 гривен, то есть, почти на 23%.

При этом, дешевый газ для теплокоммунэнерго - почему-то не аргумент.

Формируя тарифы, коммунальщики держат в уме и возможное подорожание газа в течение сезона.

"Специальные обязательства по газу для населения истекают в этом году. А дальше включается рынок. То, что газ будет дорожать - не вызывает сомнения. Не исключено, что тарифы в связи с этим будут пересматривать еще и в течение сезона, ведь по закону, если какая-то из составляющих в тарифе дорожает больше чем на 5% предприятие имеет право повысить цену на услугу", - говорит глава Жилищного сюда Украины Александр Скубченко.

У тепловиков есть и другие аргументы - ожидаемый рост в следующем году минимальных зарплат на 15% (а значит - и зарплатного фонда), увеличение расходов на содержание сетей, которые в Украине изношены на 80%, и прочее.

По оценкам экспертов, тепловые сети в Украине изношены на 80%, а на их полную модернизацию понадобится не менее триллиона гривен. Понятно, что такие деньги вряд ли найдутся в государственной, а тем более - в местных бюджетах. Один из вариантов - отдать сети в концессию. Таким образом пытались поступить, к примеру, с киевскими тепловыми сетями после того, как ими перестала управлять компания Рината Ахметова "Киевэнерго". Но желающих тогда так и не нашлось. Даже если инвесторы в тепловое хозяйство придут, людям от этого вряд ли будет лучше, ведь затраты на ремонты сетей бизнес наверняка заложит в тариф. Так что придется платить еще больше, по крайней мере, в первое время, пока не появится эффект от мероприятий по энергоэффективности.

То есть, для потребителей получается замкнутый круг - от сезона к сезону тепло и горячая вода будут только дорожать. И каждый раз - по объективным причинам.

Параллельно будет увеличиваться и вал неплатежей. Уже сейчас долги по коммуналке превышают 40 млрд гривен. А после того, как почистят армию субсидиантов, эта сумма может еще больше вырасти.

по материалам

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