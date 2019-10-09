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|Битва за тарифы: 50 гривен за квадрат придётся выложить киевлянам в отопительный сезон
|09.10.2019 07:35
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Пока киевляне ждут, когда в их квартирах включат батареи, стали известные новые тарифы на отопление. По ним жители столицы будут оплачивать коммунальные услуги в отопительном сезоне - 2019-2020.
Несмотря на то, что батареи должны стать горячими в ближайшее время, тарифы официально не огласили.
Итого: если действующий тариф в Киеве - 1654 гривны за гигакалорию (или 38,5 гривен за квадратный метр), то будет ориентировочно 2150 гривен за гигакалорию или 50 гривен за квадрат.
Это означает, что хозяин 50-метровой двухкомнатной квартиры в Киеве заплатит за отопление 2500 гривен в месяц, что на 500 гривен больше, чем прошлой зимой.
К примеру, в Винницкой области вместо 1154 гривен придется платить по 1410 гривен, в Волынской - вместо 1249 гривен - порядка 1530 гривен, в Ривненской - вместо 1341 гривны- 1634 гривен, в Киеве - вместо 1110 гривен - 1154 гривны и т.д. Все расчеты указаны без НДС.
Во Львове разработали сразу два варианта новых тарифов, в зависимости от итоговых цен на распределение газа. По первому тепло будет стоить от 11508 до 1876,86 гривен, при том, что действующая цена - 1318,08 гривен за гигакалорию. То есть, тариф может вырасти на 14,5- 42,4%.
Горячая вода с нынешних 77,59 гривен за куб можео подорожать до 95,42 гривен, то есть, почти на 23%.
При этом, дешевый газ для теплокоммунэнерго - почему-то не аргумент.
Формируя тарифы, коммунальщики держат в уме и возможное подорожание газа в течение сезона.
У тепловиков есть и другие аргументы - ожидаемый рост в следующем году минимальных зарплат на 15% (а значит - и зарплатного фонда), увеличение расходов на содержание сетей, которые в Украине изношены на 80%, и прочее.
То есть, для потребителей получается замкнутый круг - от сезона к сезону тепло и горячая вода будут только дорожать. И каждый раз - по объективным причинам.
Параллельно будет увеличиваться и вал неплатежей. Уже сейчас долги по коммуналке превышают 40 млрд гривен. А после того, как почистят армию субсидиантов, эта сумма может еще больше вырасти.