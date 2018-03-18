Несмотря на поражение в полуфинале турнира в Китае россиянке Анне Калинской, 15-летняя украинская теннисистка поднимется в новом рейтинге WTA более чем на 30 позиций. Костюк провела девять поединков за 10 дней Фото: ЕРА 15-летняя украинка уступила в двух сетах: 2:6, 2:6.Этот поединок был для нее девятым за последние 10 дней.В четвертьфинале турнира в Шэньчжэне украинка обыграла 98-ю ракетку мира, представительницу Таиланда Луксику Кумхум, – 1:6, 7:6 (7:4), 6:2.В новом рейтинге WTA, который будет опубликован 19 марта, Костюк поднимется на более чем 30 позиций и станет пятой ракеткой Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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