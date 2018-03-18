Несмотря на поражение в полуфинале турнира в Китае россиянке Анне
Калинской, 15-летняя украинская теннисистка поднимется в новом
рейтинге WTA более чем на 30 позиций. Костюк провела девять
поединков за 10 дней Фото: ЕРА 15-летняя украинка уступила в двух
сетах: 2:6, 2:6.Этот поединок был для нее девятым за последние 10
дней.В четвертьфинале турнира в Шэньчжэне украинка обыграла 98-ю
ракетку мира, представительницу Таиланда Луксику Кумхум, –
1:6, 7:6 (7:4), 6:2.В новом рейтинге WTA, который будет опубликован
19 марта, Костюк поднимется на более чем 30 позиций и станет пятой
ракеткой Украины.
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