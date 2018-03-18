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Выборы президента РФ 2018. Онлайн-трансляция
18.03.2018 08:01
18 марта в Российской Федерации проходят выборы президента. Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00 по местному времени. С учетом того, что в РФ 11 часовых зон, голосование растянуто почти на сутки – с 22.00 субботы (по Киеву) до 20.00 воскресенья. Издание "ГОРДОН" ведет онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня выборов. Голосование в России будет длиться почти сутки – с учетом разных часовых поясов Фото: EPA // //

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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