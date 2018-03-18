Седьмой золотой наградой пополнили отечественные лыжники копилку сборной Украины на Паралимпийских играх в Пхенчхан.

В последний день Игр-2018 на высшую ступень пьедестала поднялись Юрий Уткин, Людмила Ляшенко, Юлия Батенкова-Бауман и Оксана Шишкова, занявшие первое место в лыжной смешанной эстафете 4х2,5 км. В активе сборной Украины уже 22 награды - 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Напомним, 9 марта в южнокорейском городе Пхенчхан стартовали ХІІ зимние Паралимпийские игры.

В Южной Корее собрались более пятиста спортсменов из 48 стран мира. Они соревнуются между собой в 6 спортивных дисциплинах. Всего на Паралимпиаде-2018 разыграют 80 медалей.

Сборную Украины на зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане представят 33 спортсмена. Украинцы поборются за медали в биатлоне, горных лыжах и лыжных гонках.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира