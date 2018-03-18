Ночью, 17 марта, в центре Киева задержали сторонников лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили, которые готовились к завтрашнему митингу и хотели установить сцену на Майдане Независимости для марша. Об этом сообщает пресс-служба партии "Рух новых сил" на своей странице в Facebook.



"Силовики заблокировали грузовик со сценой, а теперь забирают в отделы активистов! По предварительной информации, забрали водителя грузовика и активиста Игоря Терещенко, вероятно их отвезли в Шевченковское отделение полиции", - говорится в сообщении на странице партии.

Как сообщает "Громадське", правоохранители заблокировали грузовой автомобиль представителей "Руха новых сил" на Европейской площади возле гостиницы "Днепр". Вокруг находится около 200 полицейских и нацгвардейцев.

Напомним, "Рух новых сил" подал на 18 марта заявку на проведение Марша с требованием отставки президента Порошенко. Акция должна пройти с 11:00 до 14:00 по маршруту: проезжая часть ул. Крещатик (на пересечении с Алеей Героев Небесной Сотни) – ул. Банковая (Администрация президента Украины) – ул. Шелковичная – ул. Грушевского (Верховная Рада Украины и Кабинет министров Украины) – ул. Крещатик.

При этом 18 марта на Майдане Независимости с 11:30 будет проходить выставка и флэшмоб "Зеркало истории: мне болит Крым", которые проводит общественная организация "Развитие ради будущего". Организаторы указали, что их мероприятия будут проводиться на Майдане с 15 марта по 15 апреля.

Кроме того, 18 марта с 12:00 общественная организация "Государство будущего" будет проводить демонстрацию под названием "Рупор молодежи Украины".

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