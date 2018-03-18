Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко заявил, что глава
британского правительства Тереза Мэй, заявляя о причастности РФ к
отравлению бывшего российского равзедчика Сергея Скрипаля, хотела
"короткой победоносной войны, чтобы набрать очки дома". Мэй 12
марта выдвинула РФ ультиматум по делу об отравлении Скрипаля Фото:
EPA По словам Яковенко, Мэй хотела "короткой победоносной войны,
чтобы набрать очки дома", но он отметил, что так не будет, добавив,
что РФ обладает "стра
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