Многие резонансные дела, в которых Генпрокуратура и Служба безопасности Украины используют видео- и аудиоматериалы, так и заканчиваются их демонстрацией, отметил журналист Станислав Речинский. По его мнению, СБУ и ГПУ действуют в интересах президента Украины Петра Порошенко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Речинский: Редкая видеозапись доплывает до судебного приговора Фото: Станислав Речинский / Facebook Об этом он написал в материале, посвященном делам лидера "Офицерского корпуса" Владимира Рубана и внефракционного народного депутата Надежды Савченко."Практически все резонансные дела СБУ-ГПУ с политической окраской обильно украшены видео- и аудиоматериалами, "тепловизорами" и "снайперами". Часто демонстрацией этих материалов все и заканчивается. Как было в недавнем деле о сотрудничестве Саакашвили и Курченко (депортированный руководитель "Руху нових сил" Михаил Саакашвили и быстрый бизнесмен Сергей Курченко. – ). В этом смысле СБУ-ГПУ являются своеобразными киностудиями при администрации президента, главная задача которых – скомпрометировать оппонента Порошенко (президент Украины Петр Порошенко. – ) и… и все", – отметил журналист.По его словам, этот метод уже давно не работает."Пожалуй, начиная с "пленок Мельниченко", когда выяснилось, что их можно монтировать и компоновать по желанию заказчика. Сейчас, когда любой студент может смонтировать практически любое видео, а тем более аудио, – презентации СБУ выглядят анахронизмом и просто не работают. Им не верят. Ибо помнят, что редкая видеозапись доплывает до судебного приговора. Тем не менее, АП считает, что для телевизора подобная картинка вполне сгодится", – написал Речинский.12 марта генпрокурор Юрий Луценко рассказал, что у его ведомства есть видео, на котором зафиксировано, как перед задержанием Рубана его автомобиль на оккупированной территории Донецкой области был загружен оружием боевиками "ДНР".По делу Рубана в СБУ вызывали и Савченко.13 марта издание "Страна" написало, что, по данным источников, Савченко вела переговоры с высокопоставленными военными о возможном военном перевороте в Украине.15 марта Луценко направил в Верховную Раду представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в здании украинского парламента. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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