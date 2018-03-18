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Журналист Речинский: СБУ и ГПУ являются своеобразными киностудиями, главная задача которых – скомпрометировать оппонента Порошенко
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18.03.2018 08:57
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Многие резонансные дела, в которых Генпрокуратура и Служба
безопасности Украины используют видео- и аудиоматериалы, так и
заканчиваются их демонстрацией, отметил журналист Станислав
Речинский. По его мнению, СБУ и ГПУ действуют в интересах
президента Украины Петра Порошенко. Этот материал можно прочитать и
на украинском языке Речинский: Редкая видеозапись доплывает до
судебного приговора Фото: Станислав Речинский / Facebook Об этом он
написал в материале, посвященном делам лидера "Офицерского корпуса"
Владимира Рубана и внефракционного народного депутата Надежды
Савченко."Практически все резонансные дела СБУ-ГПУ с политической
окраской обильно украшены видео- и аудиоматериалами,
"тепловизорами" и "снайперами". Часто демонстрацией этих материалов
все и заканчивается. Как было в недавнем деле о сотрудничестве
Саакашвили и Курченко (депортированный руководитель "Руху нових
сил" Михаил Саакашвили и быстрый бизнесмен Сергей
Курченко. – ). В этом смысле СБУ-ГПУ являются
своеобразными киностудиями при администрации президента, главная
задача которых – скомпрометировать оппонента Порошенко
(президент Украины Петр Порошенко. – ) и… и все", –
отметил журналист.По его словам, этот метод уже давно не
работает."Пожалуй, начиная с "пленок Мельниченко", когда
выяснилось, что их можно монтировать и компоновать по желанию
заказчика. Сейчас, когда любой студент может смонтировать
практически любое видео, а тем более аудио, – презентации СБУ
выглядят анахронизмом и просто не работают. Им не верят. Ибо
помнят, что редкая видеозапись доплывает до судебного приговора.
Тем не менее, АП считает, что для телевизора подобная картинка
вполне сгодится", – написал Речинский.12 марта генпрокурор
Юрий Луценко рассказал, что у его ведомства есть видео, на котором
зафиксировано, как перед задержанием Рубана его автомобиль на
оккупированной территории Донецкой области был загружен
оружием боевиками "ДНР".По делу Рубана в СБУ вызывали и Савченко.13
марта издание "Страна" написало, что, по данным источников,
Савченко вела переговоры с высокопоставленными военными о
возможном военном перевороте в Украине.15 марта Луценко направил в
Верховную Раду представления о предоставлении согласия на
привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест
Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в
здании украинского парламента.
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