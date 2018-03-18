Глава Кремля Владимир Путин голосовал на выборах 2018 года в
Москве. Появлялась информация, что он может выехать в
аннексированный Севастополь. На предыдущих выборах Путин не
приезжал на участок так рано, как сегодня Фото: EPA (архив) Около
9.30 по Москве (8.30 по Киеву) Путин прибыл на участок №2151 в
здании Российской академии наук на Ленинском проспекте столицы.
Доступ избирателей на участок не перекрывался.Путин предъявил
паспорт, получил избирательный бюллетень, заполнил его в кабинке и
опустил в комплекс обработки избирательных бюллетеней, информирует
корреспондент агентства.6 февраля Центральный избирательный комитет
РФ зарегистрировал Путина кандидатом в президенты России.
Он занимает этот пост с 2000 года, исключая период с 2008-го по
2012 год, когда он был премьер-министром."Коммерсантъ" сообщал, что
Путин мог отправиться голосовать в аннексированный Севастополь.
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