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|Билецкий заявил, что националисты не покинут Золотое, пока украинская власть официально не откажется от "формули Штайнмайера"
|09.10.2019 07:53
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Ветераны АТО останутся на линии столкновения у Золотого в Луганской области до того времени, пока украинская власть официально не откажется от "формули Штайнмайера", а также от идеи отвода войск. Об этом сообщил руководитель партии "Национальный корпус" и первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий,
Он уточнил, что в случае отведения армии, ветераны останутся в Золотом до тех пор, пока войска не вернутся в "эти украинские населенные пункты".
Напомним, на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились о начале разведения войск в Золотом и Петровском. Позже спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик заявил, что разведение сил в
Но, как известно, этого не произошло.
НАТО полностью поддерживает выполнение Минских соглашений всеми участниками войны на Востоке Украины. Об этом заявил глава представительства НАТО в Украине Александр Винников во время своего брифинга в Северодонецке Луганской области, сообщает
Фактически, формула Штайнмайера предусматривает порядок выполнения пунктов, предусмотренных Минскими соглашениями. В частности, формула предусматривает осуществление политических шагов вместе с безопасностью. Если в Минских договоренностях речь шла о двустороннем прекращении огня и отводе сил, то относительно новая формула одним из первых шагов определяет проведение местных выборов на ныне неподконтрольных территориях.
Согласно формуле Штайнмайера, только после проведения честных выборов на Донбассе, которые будут признаны наблюдателями ОБСЕ, поднимается вопрос о выводе российских войск с этих территорий и установлении украинской стороной контроля на российско-украинской границе.
Уже после восстановления украинского контроля за границей должен вступить в силу закон об особом статусе Донбасса. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что соответствующий законопроект будет разрабатываться вместе с экспертами и гражданским обществом.