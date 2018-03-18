Сводка Новостей
- Трамп: Расследование Мюллера было основано на мошенничестве и поддельном досье, оплаченном нечестной Хиллари
- Полиция перекрыла Воздухофлотский проспект из-за митинга националистов под посольством России
- Бутусов: Плохая новость, что Украина до сих пор поддерживает дипломатические отношения с РФ
- Чехия и Словакия опровегли заявления МИД РФ о причастности к разработке газа "Новичок"
- Ласкаво просимо до "царства мертвих" України. Інструкція до застосування
|В результате схода лавины в Швейцарии один человек погиб, трое пропали без вести
|18.03.2018 09:37
|
Поделитесь статьей с друзьями