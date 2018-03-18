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В результате схода лавины в Швейцарии один человек погиб, трое пропали без вести
18.03.2018 09:37
Пропавшие в результате схода лавины в Швейцарии туристы – двое граждан Франции и гражданин Швейцарии. Личность погибшего пока не идентифицировали. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Швейцарии сошла лавина Фото: EPA Тело погибшего спасателям удалось найти, три других лыжника считаются пропавшими без вести.Пропавшие туристы – двое граждан Франции и гражданин Швейцарии. Личность погибшего пока не идентифицировали.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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