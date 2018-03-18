Члены организаций "Правый сектор" и ВО "Свобода" в день выборов в России организовали акцию против президента РФ Владимира Путина возле российского Генерального консульства в Харькове. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Активисты принесли к зданию консульства гроб с чучелом в маске президента России Фото: mediaport.ua К российскому консульству пришли члены организаций "Правый сектор" и ВО "Свобода". К акции протеста планирует присоединиться также батальон "Східний корпус". Проезд по улице закрыт.Активисты принесли к зданию консульства гроб с чучелом в маске президента России Владимира Путина, который установили возле входа в консульство рядом с плакатом "Россия = война. Выборы на крови".Вход в здание охраняют несколько десятков полицейских. Желающих проголосовать журналисты пока не видели.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года – в день годовщины аннексии Крыма. 23 февраля Министерство иностранных дел Украины направило внешнеполитическому ведомству РФ ноту протеста по поводу проведения выборов российского президента на территории Крыма. Глава ведомства Павел Климкин пообещал, что Киев будет добиваться санкций для причастных к волеизъявлению.Замглавы российского Центризбиркома Николай Булаев 23 февраля сказал, что Украина не сможет помешать выборам президента России в аннексированном Крыму.16 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что граждане России не смогут проголосовать за своего президента в дипломатических миссиях РФ на территории Киева, Харькова, Одессы и Львова.В российском ЦИК заявили, что украинские власти "не знают норм международного права".Министерство иностранных дел РФ назвало запрет гражданам России избирать своего президента на территории дипломатических представительств РФ в Украине "открытым вмешательством в сугубо внутренние дела России". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки россии президента консульства выборов возле Теги: политика