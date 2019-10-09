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|Министр энергетики США предрек Украине роль экспортера газа
|09.10.2019 08:12
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В будущем Украина сможет поставлять своим соседям газ собственной добычи, такое мнение выразил в своем
Глава минэнерго, комментируя свою встречу с украинским коллегой Алексеем Оржелем, предположил, что это может произойти благодаря расширению сети международных газопроводов.
При этом он отметил, что увеличение доступа поставщиков к украинским газохранилищам будет помогать росту коммерческой активности и увеличению поставок газа.
В начале октября американское издание Politico сообщило о том, что Перри требовал от Киева включить американцев в состав совета директоров украинской нефтегазовой госкомпании "Нафтогаз". По словам самого министра, он предоставил властям Украины список кандидатов в совет директоров "Нафтогаза" по просьбе самого Киева.
Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.
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