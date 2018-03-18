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|Чехия и Словакия опровегли заявления МИД РФ о причастности к разработке газа "Новичок"
|18.03.2018 10:49
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1/2 Ohrazujeme se proti tvrzení o původu Novičoku, které nelze ničím doložit. Je to standardní způsob, jak manipulovat informace ve veřejném prostoru, kdy se vypustí zpráva vysoce spekulativního charakteru, aniž by bylo možné ji prokázat. Tato informace se poprvé objevila již..— Martin Stropnický (@stropnickym) 17 марта 2018 г.
2/2 v předchozích dnech na dezinformačním serveru Sputnik.— Martin Stropnický (@stropnickym) 17 марта 2018 г.
Представитель министерства иностранных дел Словакии Петер Суско также отверг обвинения, пишет издание Spravy.Pravda. "Категорически отвергаем, что Словакия каким-либо образом может быть связана с химическим оружием – идет ли речь о четвертом поколении или ином – и его использованием", – сказал он.17 марта спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что газ "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Кроме Словакии и Чехии, обвинения Захаровой отвергла Швеция.4 марта 66-летнего бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. В больницу также попал полицейский Ник Бейли, который первым посетил дом Скрипаля. Все трое до сих пор находятся в тяжелом состоянии.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Об этом в британском парламенте заявила премьер-министр Тереза Мэй. Она потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании. Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва отказалась объяснять инцидент и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей. На следующий день Великобритания выслала 23 российских дипломатов и приостановила двусторонние контакты с Россией.По словам министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, "весьма вероятно", что приказ о применении нервно-паралитического агента в Солсбери отдал лично президент РФ Владимир Путин. В Кремле назвали это заявление "шокирующим и непростительным" нарушением дипломатического этикета.17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов. В министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что ожидали ответа от России, но отметили, что у инцидента с отравлением Скрипаля и его дочери "нет альтернативного объяснения, кроме виновности российского государства".Мэй заявила, что Великобритания рассмотрит следующие шаги в отношении РФ после высылки своих дипломатов.
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