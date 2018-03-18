На время войны России против Украины консульские функции могут выполнять посольства нейтральных стран, считает журналист Юрий Бутусов. Бутусов: Консульства России надо закрывать и побыстрей Фото: mediaport.ua "Это прекрасная новость. Полиция защищает безопасность граждан, чтобы на этих участках не было столкновений и жертв. Плохая новость, что Украина до сих пор поддерживает дипломатические отношения с РФ. Существует посольство – хотя посла РФ мы назначить не даем, и существуют консульства. Вот что надо закрывать и побыстрей", – отметил он.По мнению журналиста, во время войны консульские функции в Украине могут выполнять посольства нейтральных стран."Само существование представительств РФ для Украины – это одна из форм легализации агрессора. Никакой терпимости здесь быть не может. И блокада полицией участков для голосования только подчеркивает – никаких российских дипломатов тут быть не должно. Слишком много крови по их вине пролито", – подчеркнул Бутусов. https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/2090166281023657 Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года – в день годовщины аннексии Крыма. 23 февраля Министерство иностранных дел Украины направило внешнеполитическому ведомству РФ ноту протеста по поводу проведения выборов российского президента на территории Крыма. Глава ведомства Павел Климкин пообещал, что Киев будет добиваться санкций для причастных к волеизъявлению.Замглавы российского Центризбиркома Николай Булаев 23 февраля сказал, что Украина не сможет помешать выборам президента России в аннексированном Крыму.16 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что граждане России не смогут проголосовать за своего президента в дипломатических миссиях РФ на территории Киева, Харькова, Одессы и Львова.В российском ЦИК заявили, что украинские власти "не знают норм международного права".Министерство иностранных дел РФ назвало запрет гражданам России избирать своего президента на территории дипломатических представительств РФ в Украине "открытым вмешательством в сугубо внутренние дела России". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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