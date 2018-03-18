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|Полиция перекрыла Воздухофлотский проспект из-за митинга националистов под посольством России
|18.03.2018 11:03
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Полиция ограничила движение транспорта по Воздухофлотскому проспекту, перекрыв дорогу металлическими и деревянными заборами, из-за митинга националистов под посольством России. Об этом сообщает 112.ua.
Митингующие держат руках флаги "Свободы", "Национального корпуса", "Правого сектора".
Митинг на данный момент проходит без происшествий.
Воздухофлотский перекрыт с двух сторон, также перекрыт выезд на него с ул. Урицкого и ул. Липковского.
Напомним, полиция проверяет информацию о минировании территории возле консульства России в Одессе.
В российском посольстве в Киеве прокомментировали ситуацию на избирательном участке, где сегодня должны выбирать президента России.
О ситуации на избирательном участке дипмиссия написала в Twitter.
В посольстве РФ сообщили, что избирательный участок открыли, сейчас на нем голосуют сотрудники дипломатической миссии. Остальных граждан РФ на территорию участка пока не пропускают. Квартал с посольством оцеплен полицией.
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