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|Трамп: Расследование Мюллера было основано на мошенничестве и поддельном досье, оплаченном нечестной Хиллари
|18.03.2018 11:05
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The Mueller probe should never have been started in that there was no collusion and there was no crime. It was based on fraudulent activities and a Fake Dossier paid for by Crooked Hillary and the DNC, and improperly used in FISA COURT for surveillance of my campaign. WITCH HUNT!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 марта 2018 г.
В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения назвали "ерундой".8 ноября республиканец Трамп был избран президентом США. 10 декабря ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США с целью помочь Трампу одержать победу. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал такие обвинения "непристойными".В опубликованном докладе американской разведки говорится, что президент РФ Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.20 января 2017 года Трамп официально вступил в должность.В мае Мюллер приступил к расследованию возможных связей между российским правительством и штабом Трампа.25 октября 2017 года издание The Washington Post сообщило, что штаб Клинтон и Национальный комитет Демократической партии финансировали расследование компании Fusion GPS о связях бывшего кандидата от Республиканской партии, нынешнего президента США Дональда Трампа с Россией. Трамп назвал такую информацию "позором". По его словам, досье является "полностью фейковым и выглядит как роман".В январе 2018 года глава Белого дома заявил, что готов под присягой дать показания по указанному делу.
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