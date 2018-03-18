Перенос учреждений Британского совета из РФ в областные центры Украины подчеркнет статус России как глубокой и неуспешной украинской провинции, считает украинский дипломат Богдан Яременко. Яременко: Для Украины образование – путь выхода из кризиса Фото: Bohdan Yaremenko / Facebook "Очень надеюсь, что у наших британских друзей хватит и дальновидности, и ироничности все закрытые в России учреждения Британского совета перенести в областные центры Украины. Это не только поможет Украине, для которой образование – путь выхода из кризиса. Это также подчеркнет статус России как глубокой и неуспешной украинской провинции", – подчеркнул он. https://www.facebook.com/bohdan.yaremenko/posts/1807774005953380 Отношения между Россией и Великобритании осложнились после 4 марта в связи с отравлением 66-летнего российского разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери. В больницу также попал полицейский Ник Бейли, который первым посетил дом Скрипаля.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Об этом в британском парламенте заявила премьер-министр Тереза Мэй. Она потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании. Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва отказалась объяснять инцидент и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей. На следующий день Великобритания выслала 23 российских дипломатов и приостановила двусторонние контакты с Россией.По словам министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, "весьма вероятно", что приказ о применении нервно-паралитического агента в Солсбери отдал лично президент РФ Владимир Путин. В Кремле назвали это заявление "шокирующим и непростительным" нарушением дипломатического этикета. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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