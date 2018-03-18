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|Сборная Украины 18 марта завоевала седьмое золото на Паралимпиаде 2018 и заняла шестое место в общем зачете
|18.03.2018 11:37
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Скриншот: paralympic.org
Паралимпиада в Пхенчхане завершается 18 марта. Украину на Играх представлял 31 спортсмен.
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