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|В Донецкой области из-за взрыва на КПВВ погиб пограничник
|18.03.2018 11:37
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Еще один военный получил раненияВ Донецкой области в результате взрыва гранаты на контрольном пункте въезда-выезда "Майорск" погиб пограничник Краматорского пограничного отряда.
Фото: wartime.org.ua
Еще один военный получил ранение. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ).
"Вечером в одном из блиндажей у пограничного наряда, который осуществляет прикрытие и охрану КПВВ" Майорск ", пока по неизвестным причинам взорвалась ручная осколочная граната. В результате двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. К сожалению, один из пограничников 1996 года рождения от полученных ранений скончался в больнице, состояние другого - средней тяжести ", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что по факту происшествия назначено специальное расследование, устанавливаются все обстоятельства трагического случая.
Напомним, в результате взрыва гранаты, который произошел в Кировском районе оккупированного Донецкая 9 марта, погибла киевлянка 1979 года.