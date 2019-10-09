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|Битва за Киев: Ткаченко станет "хозяином" столицы, потому что Коломойский готовится к жесткому сопротивлению попыткам свалить Зеленского
|09.10.2019 08:31
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Спустя месяц после решения нового правительства об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), власть решилась назначить нового "хозяина" города.
Им станет депутат из фракции "Слуга народа" и бывший генеральный директор телеканала "1+1", принадлежащего бизнесмену Игорю Коломойскому, Александр Ткаченко.
Назначение может состоятся уже в ближайшие дни после того как в среду соответствующее представление президенту сделает Кабинет Министров.
Народный депутат от фракции "Слуга народа" и прежний генеральный директор телеканала "1+1" Александр Ткаченко заявил, что действительно хочет стать главой Киевской государственной администрации (КГГА).
Об этом сообщил в эфире
Он также подтвердил информацию о том, что уже подал декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. В ней же он и указал, что претендует на эту должность.
Ткаченко подчеркнул, что его еще не избрали главой КГГА. Последнее слово за президентом Украины.
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко превращается в императора идеологии Украины. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Василий Нимченко в эфире телеканала "112 Украина".