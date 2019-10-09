Спустя месяц после решения нового правительства об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), власть решилась назначить нового "хозяина" города.

Им станет депутат из фракции "Слуга народа" и бывший генеральный директор телеканала "1+1", принадлежащего бизнесмену Игорю Коломойскому, Александр Ткаченко.

Назначение может состоятся уже в ближайшие дни после того как в среду соответствующее представление президенту сделает Кабинет Министров.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" и прежний генеральный директор телеканала "1+1" Александр Ткаченко заявил, что действительно хочет стать главой Киевской государственной администрации (КГГА).

Об этом сообщил в эфире Радио НВ в понедельник, 7 октября.

Он также подтвердил информацию о том, что уже подал декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. В ней же он и указал, что претендует на эту должность.

Ткаченко подчеркнул, что его еще не избрали главой КГГА. Последнее слово за президентом Украины.

"Неожиданое резкое форсирование назначения Ткаченко главой КГГА в нарушение всех законов связано, конечно, с реализацией формулы Штайнмайера. Ближе к декабрю массовые протесты патриотов могут привести к свержению власти, если последняя будет пассивно наблюдать за развитием протестов. И если сам Зеленский, похоже, уже готов принять любую волю судьбы и даже досрочно возвратится в Вечерний квартал, то Игорь Валерьевич, пока не готов расствваться со своим главным активом - Президентом страны. Не все имущество еще возвращено. Поэтому Коломойский приступил к жесткому сопротивлению попыткам свалить Зеленского.

И в первую очередь надо любой ценой взять под контроль столицу: ни в Крижопле же государственные перевороты происходят. С Кличко сейчас миндальничать не будут. Просто времена сейчас не те, времена тревожные . Но все-таки самый главный вопрос это заберет ли Коломойский с Богданом у Авакова национальную гвардию или нет. Уверен, что сейчас идут напряженные переговоры на эту тему. Судьба Зеленского во многом будет зависеть от результатов этих переговоров. Вполне допускаю, что Аваков будет немедленно уволен, если компромис не будет достигнут." -Прокомментировал политическую ситуацию аналитик Андрей Головачев.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко превращается в императора идеологии Украины. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Василий Нимченко в эфире телеканала "112 Украина".

"Я всех поздравляю з днем юриста, это элемент правового государства, дай бог, что так и будет в нашей стране. И печально, что именно в этот день мы получаем ту информацию, что кто-то хочет приватизировать государство, в том числе если мы идем через "Одесскую киностудию". Не надо много думать, много говорить и много понимать, когда представители, находящиеся у власти, проводят закон о снятии запрета на приватизацию государственных объектов собственности, повторяю, государственных объектов собственности, таких, как "Одесская киностудия", в которых 49% - господин Ткаченко, плюс его жена – полпроцента, или наоборот, а 50 плюс 1 - это страна. Это мы, налогоплательщики, имеющие территорию в Одессе, имеющие производственный цикл воспроизведения кино, как величайшее достижение идеологии и культуры, теперь имеем честь получить то, что с 3 октября появились субъекты, которые приватизируют этот объект", – сказал он. "И следовательно господин Ткаченко, как обладающий потенциалом финансовым, материальным, идеологическим, превращается в императора идеологии Украины, вот и все. Претендующие на Киев, на Одессу, на территории части Одессы и на территории части Киева, что тут еще не понятно? Мне печально, вот и все", – добавил Нимченко.

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