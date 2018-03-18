Изображение бури на Юпитере было сделано 7 февраля во время 11-го ближнего полета космического корабля "Юнона" рядом с планетой, отметили в NASA. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Корабль "Юнона" был запущен к Юпитеру в 2011 году Фото: EPA Изображение сделано 7 февраля во время 11-го ближнего полета "Юноны" рядом с Юпитером. Сам корабль находится примерно в 12 тыс. км от облаков планеты. Фото: missionjuno.swri.edu Космический аппарат "Юнона" был запущен 5 августа 2011 года с мыса Канаверал. Зонд прибыл к Юпитеру 4 июля 2016 года. Миссия по исследованию планеты продлится до февраля 2018 года. "Юнона" будет картографировать магнитные и гравитационные поля гигантской планеты. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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