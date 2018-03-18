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|NASA показало снимки "розовой" бури на Юпитере
|18.03.2018 12:00
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Фото: missionjuno.swri.edu
Космический аппарат "Юнона" был запущен 5 августа 2011 года с мыса Канаверал. Зонд прибыл к Юпитеру 4 июля 2016 года. Миссия по исследованию планеты продлится до февраля 2018 года. "Юнона" будет картографировать магнитные и гравитационные поля гигантской планеты.
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