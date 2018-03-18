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- Эрдоган заявил об установлении контроля в центре сирийского города Африн
|Эрдоган заявил об установлении контроля в центре сирийского города Африн
|18.03.2018 12:01
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Ранее вследствие удара турецкой авиации по больнице в сирийском АФРИН погибли 16 человекСвободная сирийская армия под прикрытием турецких вооруженных сил взяли под контроль центр сирийского города Африн.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет ВВС.
"Подразделения Свободной сирийской армии ... взяли под контроль над центром АФРИН утром", - сказал Эрдоган.
Сообщалось, что в результате удара турецкой авиации по больнице в сирийском АФРИН погибли 16 человек, десятки получили ранения.
Ранее курдские повстанцы заявляли, что Турция обстреливает все дорогидо АФРИН в Сирии.
Как известно, 20 января Турция начала военную операцию "Оливковая ветвь" в районе города Африн на севере Сирии. Генштаб Турции в четверг, 1 февраля, заявил об уничтожении 19 объектов запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Ирака. В ходе авиаудара погибли 49 курдских бойцов.
Турецкие власти называет представителей курдской самообороны YPG ответвлением Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара и многие западные страны признают террористической организацией. YPG отрицает любые связи с РПК.
За время военной операции тысячи жителей АФРИН вынуждены были покинуть свои дома. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил о гибели 141 гражданского вследствие турецкой операции "Оливковая ветвь".
Отметим, в прошлом месяце сирийские курды и правительство Дамаска достигли соглашения о том, что сирийская армия войдет в регион Африн, чтобы помочь отразить турецкий наступление.