Ранее вследствие удара турецкой авиации по больнице в сирийском АФРИН погибли 16 человек

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет ВВС.

"Подразделения Свободной сирийской армии ... взяли под контроль над центром АФРИН утром", - сказал Эрдоган.

Сообщалось, что в результате удара турецкой авиации по больнице в сирийском АФРИН погибли 16 человек, десятки получили ранения.

Ранее курдские повстанцы заявляли, что Турция обстреливает все дорогидо АФРИН в Сирии.

Как известно, 20 января Турция начала военную операцию "Оливковая ветвь" в районе города Африн на севере Сирии. Генштаб Турции в четверг, 1 февраля, заявил об уничтожении 19 объектов запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Ирака. В ходе авиаудара погибли 49 курдских бойцов.

Турецкие власти называет представителей курдской самообороны YPG ответвлением Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара и многие западные страны признают террористической организацией. YPG отрицает любые связи с РПК.

За время военной операции тысячи жителей АФРИН вынуждены были покинуть свои дома. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил о гибели 141 гражданского вследствие турецкой операции "Оливковая ветвь".

Отметим, в прошлом месяце сирийские курды и правительство Дамаска достигли соглашения о том, что сирийская армия войдет в регион Африн, чтобы помочь отразить турецкий наступление.