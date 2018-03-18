Межфракционное парламентское объединение "Еврооптимисты" заявило, что действия правоохранительных органов в "Новой почте" убивают доверие к государственным органам и ухудшают инвестиционный климат в Украине. Сотник: ГПУ пытается прижать и демонизировать компанию, которая никогда не получала государственных субсидий Фото: Lena Sotnyk / Facebook "Как сообщили в ГПУ, причиной для обысков стало уголовное производство по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО "Новая почта" и других родственных предприятий по признакам уголовных преступлений. Однако, по словам соучредителей "Новой почты", которые были заблокированы в своих офисах, во время обысков копировались данные с компьютеров, были изъяты все документы и международные контракты, подвергнуты обыску частные вещи сотрудников", – отмечается в обращении парламентариев."Еврооптимисты" заявили, что возмущены действиями правоохранителей."ГПУ пытается прижать и демонизировать компанию, которая никогда не получала государственных субсидий, не диктовала тарифы, не монополизировала распределительные сети. Следовательно, компания, которая занимается перевозками, оказалась большей угрозой для государственного бюджета, чем энергетические и газовые монополисты, которые годами скупают целые фракции партий, чиновников и судей, чтобы выторговывать преференции для своего кармана", – подчеркнули они.В парламентском объединении считают, что действия правоохранительных органов "демонстративно убивают доверие к государственным органам, ухудшают инвестиционный климат и создают угрозы для экономики страны". https://www.facebook.com/lenasotnik/posts/1827030217309427 16 марта сооснователь компании "Новая почта" Владимир Поперешнюк рассказал об обысках в офисах компании в Киеве, Полтаве и Харькове, а также его личном кабинете.Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщала, что обыски проходят в 15 помещениях.Во время обысков были обнаружены и изъяты документы и деньги. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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