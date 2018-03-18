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"Еврооптимисты" осудили обыски ГПУ в офисах "Новой почты"
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18.03.2018 12:08
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Межфракционное парламентское объединение "Еврооптимисты" заявило,
что действия правоохранительных органов в "Новой почте" убивают
доверие к государственным органам и ухудшают инвестиционный климат
в Украине. Сотник: ГПУ пытается прижать и демонизировать компанию,
которая никогда не получала государственных субсидий Фото: Lena
Sotnyk / Facebook "Как сообщили в ГПУ, причиной для обысков стало
уголовное производство по фактам злоупотребления служебным
положением должностными лицами ООО "Новая почта" и других
родственных предприятий по признакам уголовных преступлений.
Однако, по словам соучредителей "Новой почты", которые были
заблокированы в своих офисах, во время обысков копировались данные
с компьютеров, были изъяты все документы и международные контракты,
подвергнуты обыску частные вещи сотрудников", – отмечается в
обращении парламентариев."Еврооптимисты" заявили, что возмущены
действиями правоохранителей."ГПУ пытается прижать и демонизировать
компанию, которая никогда не получала государственных субсидий, не
диктовала тарифы, не монополизировала распределительные сети.
Следовательно, компания, которая занимается перевозками, оказалась
большей угрозой для государственного бюджета, чем энергетические и
газовые монополисты, которые годами скупают целые фракции партий,
чиновников и судей, чтобы выторговывать преференции для своего
кармана", – подчеркнули они.В парламентском объединении считают,
что действия правоохранительных органов "демонстративно убивают
доверие к государственным органам, ухудшают инвестиционный климат и
создают угрозы для экономики страны".
https://www.facebook.com/lenasotnik/posts/1827030217309427
16 марта сооснователь компании "Новая почта"
Владимир Поперешнюк рассказал об обысках в офисах
компании в Киеве, Полтаве и Харькове, а также его личном
кабинете.Пресс-секретарь генерального прокурора Украины
Лариса Сарган сообщала, что обыски проходят в 15
помещениях.Во время обысков были обнаружены и изъяты документы и
деньги.
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