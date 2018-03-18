В активе сборной Украины 22 награды

В последний день Игр-2018 на высшую ступень пьедестала поднялись Юрий Уткин, Людмила Ляшенко, Юлия Батенкова-Бауман и Оксана Шишкова, занявшие первое место в лыжной смешанной эстафете 4х2,5 км. В активе сборной Украины 22 награды - 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Напомним, вчера украинские лыжники Григорий Вовчинский и Максим Яровой на Паралимпиаде-2018 завоевали серебро и бронзу.

На седьмой день Паралимпийских игр в южнокорейском Пхенчхан украинская сборная пополнила копилку тремя наградами, между которых золотая и две серебряные.

13 марта украинка Оксана Шишкова пополнила копилку сборной золотой наградой.