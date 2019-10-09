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|Усика в первом бою в супертяжах встретится с американцем Уизерспуном
|09.10.2019 09:09
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Новым соперником украинца Александра Усика в первом бою в супертяжелом дивизионе стал 38-летний американец Чазз Уизерспун. Об этом в Twitter сообщил промоутер украинского боксера Эдди Хирн.
Бой, как и планировалось ранее, состоится 12 октября в Чикаго.
Уизерспун никогда не оспаривал главные чемпионские титулы. За свою карьеру он становился победителем поединка 38 раз и проиграл лишь трижды, своим самым громким соперникам - Тони Томпсон, Крис Арреола и Сет Митчелл. Всем им Уизерспун проиграл нокаутом.
Дебютировать в супертяжелом весе украинец должен был в поединке против Тарона Спонга, но накануне стало известно, что голландец попался на применении запрещенных препаратов. Тест показал наличие в его организме кломифена, который используется для повышения тестостерона у мужчин. Сам нидерландский боксер отверг обвинения в употреблении допинга.