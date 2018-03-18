Акции протеста в городах Украины проводят представители Правого сектора, Национального корпуса и ВО Свобода

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу областного управления Нацполиции.

Акции протеста в городах Украины проводят представители Правого сектора, Национального корпуса и ВО Свобода.

"Под стенами диппредставительства России во Львове - спокойно, несмотря на протестную акцию националистов. Они курят шины и держат лозунги. За порядком следят наряды полиции и Нацгвардии", - отметили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

"В Украине агрессор не должен получить ни одного голоса на выборах. Украинские националисты считают голосования за президента, а действительно переизбрания на посту Владимира Путина, недопустимым с позиций здравого смысла и морали, ведь Кремль будет проводить так называемые выборы своего президента также на территории аннексированного Крыму и оккупированного Донбасса ", - заявили в пресс-службе вО Свобода.

Напомним, в Киеве утром 18 марта перекрыты подступы к посольству России в Украине.

В Одессе полиция проверяет информацию о заминировании улице Гагаринское плато, где находится консульство России.

Сегодня, 18 марта, в России проходят выборы президента страны.

В пятницу в Министерстве внутренних дел Украины заявили, что 18 марта, в день проведения в России президентских выборов, на территорию российских дипломатических представительств граждане России допускаться не будут.

В свою очередь, Россия заявила, что рассчитывает на оценку ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по поводу запрета россиянам голосовать на выборах президента в Украине.