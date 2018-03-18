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|Акунин: После аннексии Крыма выборы в России стали окончательно невозможны
|18.03.2018 12:40
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https://www.facebook.com/borisakunin/posts/995535793929767
Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
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