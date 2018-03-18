После захвата Крыма Россию ожидает только пожизненная диктатура, считает писатель Борис Акунин. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Акунин: После Крыма – только пожизненная диктатура, до ее естественного или неестественного конца Фото: EPA "Сегодня четвертая годовщина дня, после которого Россия оказалась в другой политической реальности и настоящие выборы стали окончательно невозможны: годовщина аннексии Крыма. С тех пор – только пожизненная диктатура, до ее естественного или неестественного конца", – отметил он.Писатель добавил, что не может забыть письма коллег, деятелей культуры, "твердо заявивших о поддержке позиции президента"."Там было несколько человек, к которым я раньше относился с симпатией и уважением – и про которых я точно знаю, что они на самом деле так не думали, а поддались давлению. Ни один до сих пор не нашел в себе мужества выразить сожаление о том, что проявил тогда слабость", – подчеркнул Акунин. https://www.facebook.com/borisakunin/posts/995535793929767 Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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